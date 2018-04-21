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    Зарубежье

    Фон Дэникен: инопланетяне еще вернутся на Землю и покажут нам

    (обновлено: )241
    Эрих фон Дэникен изложил в интервью свою теорию влияния инопланетян на происхождение и развитие человечества, а также рассказал об интересе государственных служб безопасности к его исследованиям.
    Астероид. Архивное фото
    nasa.gov

    РИА Новости Украина

    Специалист по палеокосмонавтике швейцарец Эрих фон Дэникен (Erich von Däniken) уже несколько десятилетий занимается историей человечества. Его книги выходили миллионными тиражами. Дэникен убежден: инопланетяне посещали нас.

    Он рассказывает Sputnik о спецслужбах и инопланетных имплантантах, но при этом уверяет: инопланетяне приходят с мирными намерениями. Выдержки из интервью.

    Звездное сверхскопление Westerlund 1
    ESO/VPHAS+ Survey/N. Wright
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    Господин фон Дэникен, Вы бывали почти во всех странах мира, открывали древние гробницы и другие таинственные места и сталкивались с загадочными явлениями. Какова квинтэссенция ваших исследований? 

    — Квинтэссенция все та же: много-много тысяч лет назад нашу Землю посещали инопланетяне. Наши предки тогда жили в каменном веке, они вообще не понимали, что происходило. Они ошибочно полагали, что эти инопланетяне – это "боги". Но богов не существует, а наши предки этого не знали. 

    Так называемые "боги" вели себя точно так же, как сегодня стали бы вести себя этнологи: они изучили пару племён, выучили пару языков, дали пару советов. В какой-то момент они попрощались, пообещав вернуться в далёком будущем. Это обещание вернуться вошло во все культуры и религии, существовавшие вплоть до сегодняшнего дня. 

    Почему Вы так уверены в существовании инопланетного влияния на Землю?

    — Когда они снова придут, этого, в конечном счете, не знает никто. Нельзя исключать, что они уже здесь, но это отдельная тема. 

    Как найти отличие между примитивной (анималистической) религией и предполагаемыми "чужими"? "Чужие" давали информацию, причем научную информацию, которой не могли знать наши люди, жившие в каменном веке. Например: вот есть эта "Книга Еноха". В Библии Енох – седьмой патриарх, живший после Потопа.

    Его забрали с собой инопланетяне, якобы на небо – это религиозная точка зрения. Но я считаю, что его подняли на космический корабль. Он изучает язык инопланетян, потом его наставляют. И потом (инопланетный) астроном говорит ему: "Сын человеческий, посмотри. Видишь свет там снаружи? Вы, люди, говорите, что это Луна. Но у Луны вообще нет собственного света". И потом он объясняет ему фазы луны, объясняет, почему бывает полная луна и полумесяц. Это научная информация. Она не имеет отношения к примитивной религии. В этом и отличие. Передается информация. 

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    Ваши оппоненты все время говорят: многое притянуто за уши и надумано. Многие утверждают, что "боги", сошедшие с небес, происходят из коллективного бессознательного. Каковы прямые и косвенные доказательства Ваших тезисов?

    — Я очень хорошо отношусь к тем, кто меня критикует. Дискутировать – это прекрасно. Ведь в моей профессиональной области я, слава богу, знаю больше, чем те, кто меня критикует – и я не виню их в этом. Я тоже не много знаю в других профессиональных областях. Ну, есть просто однозначные доказательства. Но остается вопрос интерпретации. 

    В интервью вы часто говорите загадками. Сколько ваших коллег из классической археологии, то есть, из мэйнстримовской науки, говорили вам по секрету о вещах, о которых они никогда не могли бы рассказать публично? Не могли бы вы привести пример и рассказать о таких случаях?

    Цветок, выращенный на МКС
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    — Если ты договорился с людьми и ударил по рукам, нельзя называть имена. Это правило я соблюдаю. Но вот что я могу сказать: в одной из своих книг я писал об индейцах майя. У них было два календаря: нормальный, земной календарь с 365 днями, с високосными годами и добавляемыми часами, и второй, так называемый Календарь Богов, в котором было 260 дней. Этот календарь никаким боком никуда не подходит в нашем мире. 260 дней нам не подходят, учитывая наши времена года. 

    Теперь ко мне пришел один профессор из Боннского университета, знаток мира майя, и сказал: "Господин фон Дэникен, этот календарь вы можете объяснить очень просто. Между Марсом и Юпитером находится Пояс астероидов. Сегодня это тысячи обломков породы, маленькие и относительно большие. Если бы там была планета, то период ее обращения вокруг Солнца составлял бы 260 дней". Я сказал: "Спасибо, господин профессор, я с удовольствием это использую". Но он хотел, чтобы я ни при каких обстоятельствах ни словом не упоминал, что это была его идея. 

    Почему ваша работа представляет интерес для спецслужб?

    — Сегодня действительно много людей, которые утверждают, что их похищали инопланетяне. Лично я по этому поводу всегда только смеялся. Я думал: все это объяснимо с психоаналитической точки зрения. Они все чокнутые. И тогда я встретился с профессором Джоном Маком (Prof. Dr. Dr. John Mack).

    Он лауреат Пултцеровской премии в США, профессор элитного Гарвардского университета. Мы с ним два или три вечера беседовали с глазу на глаз. Он мне сказал: "Господин фон Дэникен, мне жутко не нравится, что за мной наблюдают, но по-другому уже не получится". Я говорю: Почему это? Все эти похищения – это же чушь. Он ответил: "В определенных случаях нет. Потому что мы нашли имплантанты".

    Люди с имплантантами действительно существуют. Естественно, тогда возникает вопрос: что это может быть? Кто-нибудь это анализировал? Конечно, анализировал. Химически, физически – но мы не поняли, что это такое. Вот так обстоят дела. И потом действительно приходят люди, которые утверждают, что их прислало государство, и спрашивают: "господин фон Дэникен, Вы можете сообщить нам имена? С кем Вы говорили?" Но я никогда этого не делаю. Сначала я должен спросить другую сторону, согласна ли она. Если нет, то я просто молчу. 

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    И сотрудники спецслужб оставляют вас в покое? 

    — Да. Это явно разговоры с теми, кого похищали НЛО. Их анализируют и отправляют на томографию. Государство хочет знать: есть ли тут какая-либо потенциальная угроза для человечества? Или все это просто бред? Вот о чем идет речь. У меня нет ответа. Лично я до сегодняшнего дня не видел ни одного НЛО и не разговаривал ни с одним инопланетянином. Вот только люди с внеземными имплантантами действительно существуют.

    Вспомним овеянные преданиями погибшие континенты Атлантида и Лемурия – вы в течение своей многолетней деятельности находили указания на еще более древние высокоразвитые культуры? 

    — Нет. История Лемурии – это древняя небылица, и ничего в ней не доказано. Хотя в США есть индейское племя хопи, которые утверждает, что их пращуры когда-то жили в тихоокеанском регионе, а потом эти острова затопило, им пришлось бежать, и они попали в Южную Америку, на территорию нынешнего Чили. Оттуда они, по их рассказам, переселились на север, на территорию нынешних США.

    История про Атлантиду впервые всплывает у Платона, греческого философа. В своих диалогах "Критий" и "Тимей" Платон описал интенсивные дискуссии об Атлантиде.

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    И человек, который в этой мужской компании рассказал об Атлантиде, ссылался на свидетеля, бывавшего в Египте. Вся история об Атлантиде, говорит он, была записана на одной колонне, и он якобы выучил ее наизусть. 

    И платоновская история об Атлантиде, в сущности, совершенно очевидна. Потому что он указывает точные размеры: какова ширина портового мола? Сколько кораблей? Чем покрывали дома? 

    ESO/L. Calçada
    Экзопланета

    Я считаю, что существование Аатлантиды вполне возможно. Если это действительно так и было, то она была основана Посейдоном. Посейдон, в свою очередь, был одним из сыновей богов, то есть, опять-таки, инопланетян. Я считаю, что это вполне убедительно. 

    В случае возвращения "богов" инопланетяне посетят нас с враждебными намерениями?

    — Нет, вовсе нет. Это будет нечто вроде эволюционного скачка, пришедшего извне. У нас есть эволюция, мы продукты эволюции – но не только ее одной. Земля никогда не была замкнутой системой. Во все времена были вмешательства извне. Те, кто критикуют эту точку зрения, говорят: "Это же глупости. Как можно себе такое представить?" В прошлом мы, люди, окультурили, например, вишню. Просто привили – для этого не нужно ничего знать о генетике. И тем не менее возникла вишня, которая была лучше. Нечто похожее произошло в прошлом, по крайней мере, так говорят древние тексты. 

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