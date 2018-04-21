Фон Дэникен: инопланетяне еще вернутся на Землю и покажут нам

РИА Новости Украина

Специалист по палеокосмонавтике швейцарец Эрих фон Дэникен (Erich von Däniken) уже несколько десятилетий занимается историей человечества. Его книги выходили миллионными тиражами. Дэникен убежден: инопланетяне посещали нас.

Он рассказывает Sputnik о спецслужбах и инопланетных имплантантах, но при этом уверяет: инопланетяне приходят с мирными намерениями. Выдержки из интервью.

Господин фон Дэникен, Вы бывали почти во всех странах мира, открывали древние гробницы и другие таинственные места и сталкивались с загадочными явлениями. Какова квинтэссенция ваших исследований?

— Квинтэссенция все та же: много-много тысяч лет назад нашу Землю посещали инопланетяне. Наши предки тогда жили в каменном веке, они вообще не понимали, что происходило. Они ошибочно полагали, что эти инопланетяне – это "боги". Но богов не существует, а наши предки этого не знали.

Так называемые "боги" вели себя точно так же, как сегодня стали бы вести себя этнологи: они изучили пару племён, выучили пару языков, дали пару советов. В какой-то момент они попрощались, пообещав вернуться в далёком будущем. Это обещание вернуться вошло во все культуры и религии, существовавшие вплоть до сегодняшнего дня.

Почему Вы так уверены в существовании инопланетного влияния на Землю?

— Когда они снова придут, этого, в конечном счете, не знает никто. Нельзя исключать, что они уже здесь, но это отдельная тема.

Как найти отличие между примитивной (анималистической) религией и предполагаемыми "чужими"? "Чужие" давали информацию, причем научную информацию, которой не могли знать наши люди, жившие в каменном веке. Например: вот есть эта "Книга Еноха". В Библии Енох – седьмой патриарх, живший после Потопа.

Его забрали с собой инопланетяне, якобы на небо – это религиозная точка зрения. Но я считаю, что его подняли на космический корабль. Он изучает язык инопланетян, потом его наставляют. И потом (инопланетный) астроном говорит ему: "Сын человеческий, посмотри. Видишь свет там снаружи? Вы, люди, говорите, что это Луна. Но у Луны вообще нет собственного света". И потом он объясняет ему фазы луны, объясняет, почему бывает полная луна и полумесяц. Это научная информация. Она не имеет отношения к примитивной религии. В этом и отличие. Передается информация.

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Ваши оппоненты все время говорят: многое притянуто за уши и надумано. Многие утверждают, что "боги", сошедшие с небес, происходят из коллективного бессознательного. Каковы прямые и косвенные доказательства Ваших тезисов?

— Я очень хорошо отношусь к тем, кто меня критикует. Дискутировать – это прекрасно. Ведь в моей профессиональной области я, слава богу, знаю больше, чем те, кто меня критикует – и я не виню их в этом. Я тоже не много знаю в других профессиональных областях. Ну, есть просто однозначные доказательства. Но остается вопрос интерпретации.

В интервью вы часто говорите загадками. Сколько ваших коллег из классической археологии, то есть, из мэйнстримовской науки, говорили вам по секрету о вещах, о которых они никогда не могли бы рассказать публично? Не могли бы вы привести пример и рассказать о таких случаях?

— Если ты договорился с людьми и ударил по рукам, нельзя называть имена. Это правило я соблюдаю. Но вот что я могу сказать: в одной из своих книг я писал об индейцах майя. У них было два календаря: нормальный, земной календарь с 365 днями, с високосными годами и добавляемыми часами, и второй, так называемый Календарь Богов, в котором было 260 дней. Этот календарь никаким боком никуда не подходит в нашем мире. 260 дней нам не подходят, учитывая наши времена года.

Теперь ко мне пришел один профессор из Боннского университета, знаток мира майя, и сказал: "Господин фон Дэникен, этот календарь вы можете объяснить очень просто. Между Марсом и Юпитером находится Пояс астероидов. Сегодня это тысячи обломков породы, маленькие и относительно большие. Если бы там была планета, то период ее обращения вокруг Солнца составлял бы 260 дней". Я сказал: "Спасибо, господин профессор, я с удовольствием это использую". Но он хотел, чтобы я ни при каких обстоятельствах ни словом не упоминал, что это была его идея.

Почему ваша работа представляет интерес для спецслужб?

— Сегодня действительно много людей, которые утверждают, что их похищали инопланетяне. Лично я по этому поводу всегда только смеялся. Я думал: все это объяснимо с психоаналитической точки зрения. Они все чокнутые. И тогда я встретился с профессором Джоном Маком (Prof. Dr. Dr. John Mack).

Он лауреат Пултцеровской премии в США, профессор элитного Гарвардского университета. Мы с ним два или три вечера беседовали с глазу на глаз. Он мне сказал: "Господин фон Дэникен, мне жутко не нравится, что за мной наблюдают, но по-другому уже не получится". Я говорю: Почему это? Все эти похищения – это же чушь. Он ответил: "В определенных случаях нет. Потому что мы нашли имплантанты".

Люди с имплантантами действительно существуют. Естественно, тогда возникает вопрос: что это может быть? Кто-нибудь это анализировал? Конечно, анализировал. Химически, физически – но мы не поняли, что это такое. Вот так обстоят дела. И потом действительно приходят люди, которые утверждают, что их прислало государство, и спрашивают: "господин фон Дэникен, Вы можете сообщить нам имена? С кем Вы говорили?" Но я никогда этого не делаю. Сначала я должен спросить другую сторону, согласна ли она. Если нет, то я просто молчу.

И сотрудники спецслужб оставляют вас в покое?

— Да. Это явно разговоры с теми, кого похищали НЛО. Их анализируют и отправляют на томографию. Государство хочет знать: есть ли тут какая-либо потенциальная угроза для человечества? Или все это просто бред? Вот о чем идет речь. У меня нет ответа. Лично я до сегодняшнего дня не видел ни одного НЛО и не разговаривал ни с одним инопланетянином. Вот только люди с внеземными имплантантами действительно существуют.

Вспомним овеянные преданиями погибшие континенты Атлантида и Лемурия – вы в течение своей многолетней деятельности находили указания на еще более древние высокоразвитые культуры?

— Нет. История Лемурии – это древняя небылица, и ничего в ней не доказано. Хотя в США есть индейское племя хопи, которые утверждает, что их пращуры когда-то жили в тихоокеанском регионе, а потом эти острова затопило, им пришлось бежать, и они попали в Южную Америку, на территорию нынешнего Чили. Оттуда они, по их рассказам, переселились на север, на территорию нынешних США.

История про Атлантиду впервые всплывает у Платона, греческого философа. В своих диалогах "Критий" и "Тимей" Платон описал интенсивные дискуссии об Атлантиде.

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И человек, который в этой мужской компании рассказал об Атлантиде, ссылался на свидетеля, бывавшего в Египте. Вся история об Атлантиде, говорит он, была записана на одной колонне, и он якобы выучил ее наизусть.

И платоновская история об Атлантиде, в сущности, совершенно очевидна. Потому что он указывает точные размеры: какова ширина портового мола? Сколько кораблей? Чем покрывали дома?

Я считаю, что существование Аатлантиды вполне возможно. Если это действительно так и было, то она была основана Посейдоном. Посейдон, в свою очередь, был одним из сыновей богов, то есть, опять-таки, инопланетян. Я считаю, что это вполне убедительно.

В случае возвращения "богов" инопланетяне посетят нас с враждебными намерениями?

— Нет, вовсе нет. Это будет нечто вроде эволюционного скачка, пришедшего извне. У нас есть эволюция, мы продукты эволюции – но не только ее одной. Земля никогда не была замкнутой системой. Во все времена были вмешательства извне. Те, кто критикуют эту точку зрения, говорят: "Это же глупости. Как можно себе такое представить?" В прошлом мы, люди, окультурили, например, вишню. Просто привили – для этого не нужно ничего знать о генетике. И тем не менее возникла вишня, которая была лучше. Нечто похожее произошло в прошлом, по крайней мере, так говорят древние тексты.

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