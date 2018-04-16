В Швеции открыли дорогу, заряжающую электрокары на ходу

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КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Команда проекта eRoadArlanda объявила об окончании монтажа электрифицированного двухкилометрового участка дороги. Участок соединяет транспортный узел в Розерсберге с грузовым терминалом аэропорта Стокгольм-Арланда.

Конструкция напоминает игрушечный трек для слот-машинок: в дорожное полотно встроен контактный рельс, к которому подсоединяется подвижный разъем аккумуляторного автомобиля. Когда тот съезжает с трассы, разъем автоматически отсоединяется. Электричество подается на контактный рельс только в моменты, когда к нему подключен электрокар.

По утверждению членов команды, цена укладки такой дороги в 50 раз ниже расходов на проведение трамвайных линий, причем оснастить контактным рельсом достаточно лишь 5% дорог, ведь расстояния между трассами не превышают 45 км, а такой отрезок электрокары способны проехать без подзарядки. Правительство Швеции много лет финансирует проекты, направленные на развитие электротранспорта. eRoadArlanda — часть инициативы шведского министерства транспорта, направленной на достижение "углеродного нейтралитета" к 2050 году.

Напомним, украинец создал батарею для электрокаров, которая превосходит Тesla.