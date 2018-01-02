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    Общество

    Харьковчанин создал батарею для электрокаров, которая превосходит Тesla

    (обновлено: )31220
    Как стало известно, разработанное украинцем устройство весит 15 килограммов, быстро заряжается и имеет уникальную систему пожаротушения.
    Харьковчанин создал батарею для электрокаров, которая превосходит Тesla
    objectiv.tv

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Харьковский инженер Александр Цихмистро запатентовал аккумуляторную батарею для электромобилей с характеристиками, якобы превосходящими разработки Тesla, сообщает "Объектив".

    Как стало известно, устройство весит 15 килограммов, быстро заряжается и имеет уникальную систему пожаротушения.

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    По словам изобретателя, "время зарядки у компании Тesla 40 минут до 80%, мы заряжаем батарею за 12 минут до 80%".

    "Полный заряд у нее происходит за 75 минут, а у нас за 20 минут.  Уделено внимание системам пожаротушения. Таких систем ни в одном электромобиле нет", — рассказал 44-летний инженер-электромеханик.

    Цихмистро уже запатентовал опытную модель и теперь оформляет патент на само изобретение.

    По его словам, он использовал в своем устройстве два элемента Тesla. Другие составляющие сделаны на 10 харьковских предприятиях.

    Батарея имеет уникальную двухуровневую систему пожаротушения, систему подогрева и охлаждения. Ее мощность 24 киловатта. 

    Также изобретатель отмечает, что в отличие от импортных эта аккумуляторная батарея вдвое дешевле, но чтобы наладить промышленное производство, нужны инвестиции в оборудование, которое составляют 2-3 миллиона долларов.

    Инженер заявил, что начал переговоры с китайскими и европейскими компаниями.

    Напомним, инженер из Чили придумал устройство, способное преобразовывать малейшие вибрации — от тряски на дороге до ураганного ветра — в электроэнергию. Мобильность и гибкость открывают перед аппаратом бесчисленные пути применения, в том числе зарядку мобильных телефонов в любом месте.

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