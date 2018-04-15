Минск готовит гуманитарный груз в Донбасс

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Прорабатывается вопрос отправки в 2018 году второго гуманитарного конвоя в Украину, сообщил посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос доставки в текущем году второго гуманитарного конвоя", — сказал посол агентству Белта.

Он напомнил, что в 2017 году во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста была доставлена белорусская гуманитарная помощь для граждан, находящихся в зоне конфликта по обе стороны линии разграничения в Донбассе, весом 58 тонн — это продукты питания и предметы гигиены.

В мае 2017 года правительство Белоруссии приняло решение направить в Украину гуманитарную помощь. Жителям Донбасса были доставлены консервы, макаронные изделия, крупы, моющие и гигиенические средства на сумму примерно 63 тысячи долларов.

Напомним, Красный Крест направил в Донбасс 100 тонн гумпомощи.