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    Происшествия

    Было скучно. В Донецкой области подростки угнали автомобиль

    (обновлено: )12001
    Правонарушители были задержаны группой реагирования патрульной полиции раньше, чем владелец обнаружил пропажу транспортного средства. Подростки заранее готовились к преступлению и изучали навыки, как похитить "ВАЗ".
    На месте ЧП в Константиновке
    police.dn.ua

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Константиновке Донецкой области подростки 17 и 14 лет угнали автомобиль "ВАЗ".

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
    Перешли на "темную" сторону. Криминалом занялись настоящие профессионалы

    "Ночью двигаясь по пр. Ломоносова наряд полиции заметил автомобиль «ВАЗ-2106», водитель которого управлял транспортом очень неуверенно. Однако когда полицейские потребовали остановиться, авто начало скрываться. Догнав и остановив транспорт, правоохранители были удивлены. За рулем и на пассажирском кресле находились двое подростков. Как выяснилось, старший парень уже попадал в поле зрения полиции. Не желая становиться на путь исправления, он вместе со своим 14-летним товарищем ради развлечений решил вновь пойти на правонарушение", — сообщает полиция.

    Подростки признались, что похитили автомобиль ночью возле одного из многоэтажных домов. Воспользовавшись тем, что машина не была оборудована сигнализацией, они проникли в салон и, имея навыки, завели двигатель и поехали кататься.

    Утром владелец автомобиля сообщил о происшествии полицейским и был удивлен когда узнал, что автомобиль уже находится в полиции вместе с похитителями.

    По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в  центре Киева у вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова  угнали автомобиль Audi Q7.

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