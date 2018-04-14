Было скучно. В Донецкой области подростки угнали автомобиль

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Константиновке Донецкой области подростки 17 и 14 лет угнали автомобиль "ВАЗ".

"Ночью двигаясь по пр. Ломоносова наряд полиции заметил автомобиль «ВАЗ-2106», водитель которого управлял транспортом очень неуверенно. Однако когда полицейские потребовали остановиться, авто начало скрываться. Догнав и остановив транспорт, правоохранители были удивлены. За рулем и на пассажирском кресле находились двое подростков. Как выяснилось, старший парень уже попадал в поле зрения полиции. Не желая становиться на путь исправления, он вместе со своим 14-летним товарищем ради развлечений решил вновь пойти на правонарушение", — сообщает полиция.

Подростки признались, что похитили автомобиль ночью возле одного из многоэтажных домов. Воспользовавшись тем, что машина не была оборудована сигнализацией, они проникли в салон и, имея навыки, завели двигатель и поехали кататься.

Утром владелец автомобиля сообщил о происшествии полицейским и был удивлен когда узнал, что автомобиль уже находится в полиции вместе с похитителями.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в центре Киева у вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова угнали автомобиль Audi Q7.