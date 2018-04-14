Британия об ударах по Сирии: законные и успешные

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КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. ВВС Британии нанесли ракетные удары по предполагаемому военному химическому складу к западу от Хомса, считают удар успешным, сообщается в заявлении минобороны страны.

"Британская часть совместных действий была выполнена четырьмя истребителями Tornado Королевских ВВС. Они запустили ракеты Storm Shadow по военному объекту — бывшей военной базе в 15 милях от Хомса, где режим, по оценкам, хранил запасы химического оружия", — говорится в заявлении.

"Поведется детальный анализ эффективности удара, но первоначальные свидетельства говорят о том, что точность вооружений Storm Shadow и тщательное планирование целей привело к успешной атаке", — сообщает ведомство.

"Международное сообщество решительно ответило законным и пропорциональным применением силы", — приводятся в сообщении слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.