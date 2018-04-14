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    Коалиция выпустила по Сирии около 30 ракет, треть сбили - СМИ

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (99)

    (обновлено: )165541
    По информации СМИ, около 30 ракет были выпущены во время атаки коалиции по Сирии, и треть из них была сбита.
    Удар США и союзников по Сирии
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Западная коалиция выпустила по Сирии в субботу 30 ракет, треть из них была перехвачена, передает агентство Рейтер со ссылкой на проправительственного чиновника.

    Удар США и союзников по Сирии
    @arturaskerelis
    Удар США и союзников по Сирии. Появились первые видео

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

    "Около 30 ракет были выпущены во время атаки, и треть из них была сбита", — говорится в сообщении агентства.

    Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

    Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

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