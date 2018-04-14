Пентагон заявил о завершении ударов по Сирии, но не исключает повторения

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. США и их союзники прекратили нанесение ударов по Сирии, новых планов пока нет, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР.

"На данный момент удары завершены", — сказал Данфорд на брифинге.

В свою очередь министр обороны Джеймс Мэттис добавил, что США будут предпринимать дальнейшие действия на основе разведданных, которые "трудно получить из Сирии".

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"Прямо сейчас у нас нет планов по дополнительным атакам (Сирии)", — сказал Мэттис.

При этом он повторил, что президент США имеет "полное право защищать жизненно важные интересы" страны, в том числе путем приказов о нанесении таких ударов.

"Будущие удары будут зависеть от способности сирийского режима использовать химоружие", — добавил глава Пентагона.

Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков накануне заявил, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе якобы целиком является постановочным. По словам представителя российского военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.