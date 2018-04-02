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    В США зафиксировали крупнейшую хакерскую кражу данных в истории ритейла

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    За преступлением может стоять хакерская группа JokerStash, которая на днях объявила о взломе данных и выставила 125 тысяч данных на продажу.
    Хакерская атака
    flickr.com/ jeff_golden

    КИЕВ, 1 апр – РИА Новости Украина. Хакеры похитили у клиентов магазинов в США данные 5 миллионов кредитных и дебетовых карт.

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    Также они выставили часть информации на продажу, сообщает компания Gemini Advisory, специализирующаяся на компьютерной безопасности.

    За преступлением может стоять хакерская группа JokerStash, которая на днях объявила о взломе данных и выставила 125 тысяч данных на продажу.

    "В сотрудничестве с несколькими финансовыми организациями мы подтвердили с высокой степенью уверенности, что записи были украдены у клиентов магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в период с мая 2017 года по настоящее время", — говорится в сообщении.

    Большинство пострадавших клиентов магазинов, входящих в структуру канадской компании Hudson"s Bay Co, проживают в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

    В сообщении также напоминается, что ранее хакеры из упомянутой группы взломали данные клиентов таких сетевых магазинов как Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts и отелей сети Trump Hotels, основанной в свое время действующим президентом США.

    "Нынешняя хакерская атака является одной из самых больших и самых разрушительных, когда-либо поражавших розничные компании", — констатируют эксперты.

    Как сообщалось ранее, киберполицейские задержали хакера, который создавал и сдавал в аренду вирусы. 

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