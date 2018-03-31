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    Общество

    В обмен на криптовалюту. Украинский хакер сдавал в аренду вирусы

    (обновлено: )101
    Согласно информации, мужчина создавал и распространял вирусное ПО для несанкционированного доступа к базам данных и их скачивания. Он скрівал свою преступную деятельность, используя ресурсы Российской Федерации.
    Хакер сдавал в аренду вирусы за криптовалюту
    Департамент киберполиции Национальной полиции Украины/ Facebook

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Киберполицейские задержали хакера, который создавал и сдавал в аренду вирусы. Об этом сказано на странице Киберполиции в Facebook.

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    Сообщается, что вирусные программы находили уязвимости на сайтах, в дальнейшем их взламывали и копировали базы данных различных веб-приложений.

    Киберполицейские определили, что хакер на различных хакерских форумах предлагал свои услуги по аренде вирусов.

    Свою преступную деятельность хакер скрывал, используя ресурсы Российской Федерации, и осуществлял управление вирусной программой с помощью RDP-протокола. Так, украинец размещал вирусы для скачивания на сайтах, которые были зарегистрированы в России.

    Полиция провела три обыска в Черкасской и Киевской областях и нашла компьютерную технику, файлы с информацией, данные о взломанных электронных почтовых ящиках и другие доказательства того, что мужчина создавал и распространял вирусное ПО для несанкционированного доступа к базам данных и их скачивания.

    Департамент киберполиции Национальной полиции Украины/ Facebook
    Хакер сдавал в аренду вирусы за криптовалюту

    Ранее сообщалось, что американский производитель спортивного питания и экипировки Under Armour заявил о краже данных порядка 150 миллионов пользователей одного из своих приложений. Сообщается, что неизвестные хакеры похитили электронные адреса, логины и хэшированные пароли подписчиков популярного сайта и приложения MyFitnessPal. 

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