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    Общество

    Киберполиция предупредила о новой хакерской группе

    (обновлено: )44
    От мошенников пострадали финансовые учреждения государственного и частного сектора, транспортные компании, государственные предприятия и провайдеры доступа к сети интернет.
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Украине появились жертвы хакерской группы "LizardSquad", пишет пресс-служба Департамента киберполиции Украины.

    Глобальная кибератака
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Сообщается, что от мошенников пострадали финансовые учреждения государственного и частного сектора, транспортные компании, государственные предприятия и провайдеры доступа к сети интернет.

    Жертвам от имени "LizardSquad" на электронные почтовые ящики приходят письма с сообщением, что их учреждение/предприятие/компанию выбрали для последующей DDoS-атаки.

    Отмечается, что эта атака значительно влияет на функционирование учреждения/предприятия/компании, а возможно, даже заблокирует его работу. Для того чтобы избежать таких последствий, пострадавшие должны заплатить хакерам 3 биткоина. В случае неуплаты комиссия будет увеличена на 5 биткоинов за каждый день, который прошел без оплаты.

    В настоящее время работники Департамента киберполиции завели ряд уголовных производств, в рамках которых проводятся следственные (розыскные) мероприятия, направленные на установление группы неизвестных лиц.

    Как сообщалось ранее, атаковавшие правительственные серверы Германии хакеры похитили протокол переговоров ЕС и Великобритании по поводу Brexit и документы по переговорам ЕС с Украиной и Белоруссией.

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