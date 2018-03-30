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    В мире

    Хакеры украли данные 150 млн пользователей популярного сайта

    (обновлено: )102
    Неизвестные хакеры похитили электронные адреса, логины и хэшированные пароли подписчиков популярного сайта и приложения MyFitnessPal.
    Хакерская атака. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Американский производитель спортивного питания и экипировки Under Armour заявил о краже данных порядка 150 миллионов пользователей одного из своих приложений.

    Facebook
    REUTERS Dado Ruvic/Files
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    Сообщается, что неизвестные хакеры похитили электронные адреса, логины и хэшированные пароли подписчиков популярного сайта и приложения MyFitnessPal.

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    "Похищенная информация не включает данные о номерах карточек социального страхования и водительских прав", — говорится в заявлении. Компания уверена, что платежные данные пользователей сайта также не пострадали.

    Under Armour сообщает, что уведомила об инциденте всех пользователей сайта MyFitnessPal и просит их поменять пароли.

    Напомним, ранее в Испании был задержан опасный украинский хакер, грабивший российские банки. 

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