В Киеве разоблачили хакера из международной группировки

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Разоблаченный хакер входил в международную хакерскую группировку "Cobalt", члены которой причастны к массовым атакам на различные мировые банки. Сейчас оперативники киберполиции установили всех участников этой группировки. Все они находятся на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции Укураины.

"Полиция установила причастность 30-летнего жителя Киева к разработке вирусов, кибершпионажу и продажам персональных данных граждан со всего мира. Хакер также сбывал разнообразное вредоносное программное обеспечение, а его вирусы использовались для получения удаленного доступа к компьютерам жертв и последующего полного контроля над ними. Полицейские установили, что мужчина с 2016 года является участником хакерской группировки, известной под названием «Cobalt», члены которой причастны к массовым атакам на различные мировые банки. В его обязанности входили разработка и поддержка надлежащей работы эксплойтов, которые использовали уязвимости в наиболее распространенных среди пользователей программных продуктах", — сообщает киберполиция.

cyberpolice.gov.ua Разоблачение хакера

После получения доступа к компьютеру, злоумышленник получал персональную информацию и банковские реквизиты всех клиентов банка. Полученную информацию — продавал. Установлено, что во время одной из таких сделок ему удалось продать около 140 000 реквизитов банковских карточек. Тогда, по предварительным подсчетам, сумма «гонорара» составляла почти 1,5 миллиона долларов.

В рамках уголовного производства начатого по ст. 361 УК Украины устанавливаются лица, которым злоумышленник продавал вредоносное программное обеспечение и помогал в получении полного контроля над компьютерной техникой жертв.