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    СБУ разоблачила группу "прокремлевских хакеров" в Киеве

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    В ведомстве утверждают, что сотрудники СБУ задокументировали, что "злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые "бот-фермы" для проведения специальных информационных операций против нашей страны".
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили в Киеве деятельность офиса" прокремлевских хакеров", — говорится в сообщении СБУ.

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    "Оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывало кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений", — говорится в сообщении.

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    Также утверждается. что сотрудники СБУ задокументировали, что "злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые "бот-фермы" для проведения специальных информационных операций против нашей страны".

    Во время обысков в офисе и по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более пятидесяти тысяч карточек мобильных операторов разных стран, задействованных в хакерских атаках.

    СБУ
    СБУ разоблачила "прокремлевских хакеров" в Киеве

    В настоящее время продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

    Напомним, ранее Киберполиция Украины предупредила о новой хакерской группе

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