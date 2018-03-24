СБУ разоблачила группу "прокремлевских хакеров" в Киеве

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили в Киеве деятельность офиса" прокремлевских хакеров", — говорится в сообщении СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывало кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений", — говорится в сообщении.

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Также утверждается. что сотрудники СБУ задокументировали, что "злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые "бот-фермы" для проведения специальных информационных операций против нашей страны".

Во время обысков в офисе и по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более пятидесяти тысяч карточек мобильных операторов разных стран, задействованных в хакерских атаках.

СБУ СБУ разоблачила "прокремлевских хакеров" в Киеве

В настоящее время продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Киберполиция Украины предупредила о новой хакерской группе.