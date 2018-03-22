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    В мире

    Лето станет длиннее на два месяца - ученые

    (обновлено: )29901
    По мнению ученых, сухой и жаркий период в таких странах, как Израиль, Египет, Ливан и Турция, увеличится до полугода, а сезон дождей, соответственно, сократится до двух месяцев.
    На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Ученые из Университета Тель-Авива (Израиль) прогнозируют глобальные изменения климата, способные существенно повлиять на длительность летнего периода, сообщает Моя планета.

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    Ученые опубликовали результаты исследования в Международном журнале климатологии,  в которых пришли к выводам, что если деятельность человека будет влиять на климат такими же темпами, к середине века продолжительность летнего периода вырастет на четверть, а к концу — на 50%.

    Парниковые газы — основной фактор, ответственный за климатические изменения, и он напрямую связан с деятельностью человека.

    По прогнозам исследователей, сухой и жаркий период в таких странах, как Израиль, Египет, Ливан и Турция, увеличится до полугода, а сезон дождей, соответственно, сократится до двух месяцев.

    "Эти изменения могут значительно повлиять на жизнь региона: ухудшить качество водных ресурсов, изменить сроки и интенсивность сезонных заболеваний. Необходимо подготовиться к изменению климата, считают ученые, поскольку предотвратить потепление, кажется, уже невозможно", — говорится в сообщении.

    Ранее ученые пришли к выводу, что периоды суровых морозов и сильных снегопадов чередуются с относительно мягкими зимами из-за возрастания и убывания солнечной активности в 11-лентих циклах.

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