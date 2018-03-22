Ученые узнали, что фруктовые соки небезопасны для здоровья

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Употребление сладких напитков и фруктовых соков увеличивает риск преждевременной смерти у взрослых старше 45 лет.

К такому выводу пришли ученые Университета Эмори (США).

В исследовании принимали участие около 18 тысяч добровольцев. Среди них были изначально исключены те, кто болеет или болел диабетом или страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Участники эксперимента, который продолжался шесть лет, употребляли в пищу напитки и продукты с высоким содержанием сахара, включая содовую воду, соки, конфеты, сладкие завтраки.

В результате выяснилось, что те участники, кто выпивал около литра сладких напитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в день. А вот другие сахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти.

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