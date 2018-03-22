наверх
22.03.201814:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.28- 0.02
  • EUR32.29+ 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ученые узнали, что фруктовые соки небезопасны для здоровья

    (обновлено: )82
    После эксперимента, который продолжался шесть лет, ученые сделали вывод, что те участники, кто выпивал около литра сладких напитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца.
    Производство соков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Употребление сладких напитков и фруктовых соков увеличивает риск преждевременной смерти у взрослых старше 45 лет.

    Цены на продукты в Украине. Инфографика
    РИА Новости
    Почти сравнялись. Цены на продукты в Украине и Европе

    К такому выводу пришли ученые Университета Эмори (США).

    В исследовании принимали участие около 18 тысяч добровольцев. Среди них были изначально исключены те, кто болеет или болел диабетом или страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Участники эксперимента, который продолжался шесть лет, употребляли в пищу напитки и продукты с высоким содержанием сахара, включая содовую воду, соки, конфеты, сладкие завтраки.

    В результате выяснилось, что те участники, кто выпивал около литра сладких напитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в день. А вот другие сахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти.

    Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области специалисты Госпродпотребслужбы забраковали 16 образцов детских игрушек  из-за отсутствия маркировки и острых краев, которые могут поранить детей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Снегопад в Симферополе. Архивное фото
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России