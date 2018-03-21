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    "Быстро и безболезненно". В США ввели новый способ казни

    (обновлено: )16101
    Палата представителей штата Алабама одобрила закон, который позволяет использовать при казни азот. Такой способ будет применяться в случае, если нет возможности ввести смертельную инъекцию.
    Тюрьма в США. Архивное фото
    Associated Press Brennan Linsley

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В американском штате Алабама разрешили казнить преступников способом, который ранее не применялся. Об этом сообщает портал WHNT19.

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    Палата представителей штата Алабама одобрила закон, который позволяет использовать при казни азот. Такой способ будет применяться в случае, если нет возможности ввести смертельную инъекцию.

    "Это просто усыпит их. Это гуманно, быстро и безболезненно", — заявил в ходе дебатов республиканец Джим Хилл.

    Противники закона сомневаются в безболезненности метода, поскольку до этого он еще не использовался.

    "Раньше у нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к газовым камерам", — отметил представитель демократов Томас Джексон.

    Подобная практика еще не применялась в США. Ранее штаты Оклахома и Миссисипи одобрили законопроект, аналогичный принятому в Алабаме. При этом в Оклахоме намерены применять газ только после того, как в штате снимут мораторий на смертную казнь.

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