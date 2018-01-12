Лес рубят – деньги летят мимо казны - пресс-конференция

В понедельник, 15 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Лес рубят — деньги летят мимо казны".

Экологические организации, эксперты и СМИ неоднократно обращали внимание властей на то, что под видом так называемых " санитарных рубок" лесники вырубают в заповедниках и других объектах природно-заповедного фонда огромное количество древесины. Еще в 2013-2015 гг. в заповедниках под видом "санитарии" вырубалось ежегодно более 1 млн. куб. м древесины на площади более 44 тыс. га. Рубки наносят огромный ущерб лесным экосистемам и более 120 видам лесных животных и растений, которые занесены в Красную книгу Украины.

Эксперты постоянно напоминают, что Законом Украины в заповедниках запрещены вырубки. По площадям рубок в заповедниках лидируют Винницкая, Закарпатская и Черновицкая области.

В 2016 г. по инициативе министра экологии О.Семерака в Санитарные правила в лесах Украины были внесены изменения, запрещающие рубки в заповедных объектах. Однако с этим не согласились чиновники Гослесагенства Украины, которые подготовили свои изменения в Санитарные правила в лесах Украины. Под видом борьбы с "вредителями леса", можно будет вырубать деревья в заповедниках и заказниках. От "теневых" сделок в лесной отрасли государство в среднем теряет 2,2 млрд гривен в год. Из-за вырубки лесов в Украине также существенно упал уровень воды в реках — на протяжении нескольких последних лет он остается на отметке 20% от требуемого стандарта.

Эксперты пресс-конференции:

Владимир Борейко, эколог, директор Киевского эколого-культурного центра

Виктор Мельник, доктор биологических наук, завотделом Национального Ботанического сада НАН Украины

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 15 января в 13.00

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