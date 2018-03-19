наверх
19.03.201817:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США смертников будут казнить азотом - СМИ

    (обновлено: )282
    Пор информации американских СМИ, решение о возобновлении смертельных инъекций приняли власти штата Оклахома.
    Шприц. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Власти американского штата Оклахомы первыми приняли решение о применении газообразного азота для приведения в исполнение смертных приговоров.

    Флаг Донецкой народной республики
    Associated Press Darko Vojinovic
    Как в Китае. Смертная казнь за коррупцию на территории ДНР

    Вещество будет использоваться в случае невозможности применения смертельных внутривенных инъекций, которые использовались ранее.

    В 2015 году в штате временно приостановили приведение в исполнение смертных приговоров из-за нескольких скандальных случаев, когда приговоренные к высшей мере наказания во время процедуры умерщвления испытывали невыносимые боли. В частности, в 2014 году осужденный Клэйтон Локетт более 40 минут умирал в страшных мучениях. Тогда специалисты пришли к выводу, что средство для инъекций почему-то неправильно подействовало, сообщают "Вести".

    В ряде других штатов в последние годы также приостанавливали практику казней. Это было связано и с судами относительно законности смертельной инъекции, и с нехваткой необходимых для процедуры отравляющих веществ. Европейские производители ядов прекратили их поставки в США, так как выступают против смертной казни. С дефицитом отравляющих препаратов столкнулись и в Оклахоме. Теперь эта проблема может быть решена за счет использования для казней азота.

    За последние 40 лет в Оклахоме были казнены 112 человек – это один из самых высоких показателей среди всех штатов США. Сейчас в тюрьмах штата содержатся 16 заключенных, приговоренных к высшей мере наказания.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Флаг Польши
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Днепр замело снегом
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину