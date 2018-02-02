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    Единый казначейский счет Украины за месяц вырос почти в 4 раза

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    Государственная казначейская служба Украины проинформировала, что остаток средства на ЕКС на 1 февраля 2018 года составил 20,11 миллиарда гривен.
    Купюры гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Остаток средства на Едином казначейском счете на 1 февраля 2018 года составил 20,11 миллиарда гривен, что почти в 4 раза больше, чем на 1 января, сообщает Государственная казначейская служба Украины.

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    В ведомстве привели данные за прошлый год. Так, на 1 февраля 2017 года остаток средств на ЕКС составлял 34,87 млрд грн, на 1 февраля 2016 года – 19,72 млрд грн, на 1 февраля 2015 года – 14,62 млрд грн.

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    По состоянию на 1 декабря 2017 года входящее сальдо Единого казначейского счета составляло 54,104 млрд грн, но уже на 1 января 2018 года оно упало на порядок — до 5,099 млрд грн.

    Напомним, Кабинет министров разрешил размещать временно свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте.

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