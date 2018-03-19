Черная магия: кот научился сидеть на сверхтонких поверхностях

Фото reddit.com

КИЕВ, 19 мар - РИА Новости Украина. В Интернет опубликовано видео, как черному коту удается удерживать равновесие, сидя на тонкой спинке кресла. Животное спокойно сидит на минимальном пространстве.

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Авторы видео утверждают, что их любимец ранее любил сидеть на телевизоре. Со времен технологии менялись и телевизоры становились все тоньше, однако это не помешало пушистому котяре с успехом балансировать на тончайших поверхностях.

Опубликованное видео с участием черного кота быстро набрало популярность среди пользователей соцсетей. В комментариях животное называют настоящим черным волшебником и магом.

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