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    Черная магия: кот научился сидеть на сверхтонких поверхностях

    (обновлено: )14801
    Черный пушистый кот стал звездой Интернет благодаря своему уникальному умению удерживать равновесие на очень узких поверхностях: будь то спинка кресла или современный телевизор.
    Черный кот научился сидеть на тонких поверхностях
    Фото reddit.com

    КИЕВ, 19 мар - РИА Новости Украина. В Интернет опубликовано видео, как черному коту удается удерживать равновесие, сидя на тонкой спинке кресла. Животное спокойно сидит на минимальном пространстве.

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    Авторы видео утверждают, что их любимец ранее любил сидеть на телевизоре. Со времен технологии менялись и телевизоры становились все тоньше, однако это не помешало пушистому котяре с успехом балансировать на тончайших поверхностях.

    Black kitty magic from r/blackmagicfuckery

    Опубликованное видео с участием черного кота быстро набрало популярность среди пользователей соцсетей. В комментариях животное называют настоящим черным волшебником и магом.

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