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    В Италии кот получил наследство в 30 тысяч евро

    (обновлено: )11520
    Хозяйка кота прописала в завещании, помимо прочего, что в случае болезни животного ее родственники обязаны не скупиться на ветеринаров и в случае необходимости продать драгоценности и антиквариат.
    В Италии кот по кличке Джерри унаследовал от хозяйки 30 тысяч евро
    lastampa.it

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В Италии кот по кличке Джерри стал хозяином наследства в 30 тысяч евро, сообщает La Stampa.

    Хозяйка кота прописала в завещании, помимо прочего, что в случае болезни животного ее родственники обязаны не скупиться на ветеринаров и в случае необходимости продать драгоценности и антиквариат.

    lastampa.it
    В Италии кот по кличке Джерри унаследовал от хозяйки 30 тысяч евро

    Теперь Джерри ест креветки два раза в день и спит на четырех разных кроватях.

    Напомним, в одном из днепровских заведений питания живет кот по имени Кондратий, который зарабатывает себе на жизнь своими силами.

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