В Италии кот получил наследство в 30 тысяч евро

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В Италии кот по кличке Джерри стал хозяином наследства в 30 тысяч евро, сообщает La Stampa.

Хозяйка кота прописала в завещании, помимо прочего, что в случае болезни животного ее родственники обязаны не скупиться на ветеринаров и в случае необходимости продать драгоценности и антиквариат.

lastampa.it В Италии кот по кличке Джерри унаследовал от хозяйки 30 тысяч евро

Теперь Джерри ест креветки два раза в день и спит на четырех разных кроватях.

Напомним, в одном из днепровских заведений питания живет кот по имени Кондратий, который зарабатывает себе на жизнь своими силами.