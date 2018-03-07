Всем бы так! Кот Владимир объездил всю Америку

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Кот Владимир объездил все штаты Америки, сообщает wsj.com.

За несколько лет он посетил 50 национальных парков, путешествуя в трейлере с Кесом и Мэдисон Хофмен и их грудным ребенком.

Как отмечается, Володя пристрастился к горному туризму и даже лазил по скалам со страховкой. В свободное время вот любит подремать, поесть и понаблюдать из окна за пейзажами.

Его хозяин Кес Хофмен из Лейкхеда привязывает Владимира к груди, когда спускантся с горы дюльферами, то есть достаточно быстро движется вниз на веревке по отвесной скале. Он уверяет, что кот наслаждается этим, так как остается расслабленным и не царапается, чтоб выбраться.

Также Владимир — настоящий член семейной команды по каякингу. У кота даже есть специальный маленький спасательный жилет, который дважды пригодился, когда были чрезвычайные происшествия на воде.

Напомним, во Вьетнаме кот-бизнесмен продает на рынке рыбу.