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    В мире

    Всем бы так! Кот Владимир объездил всю Америку

    (обновлено: )16630
    За несколько лет он посетил 50 национальных парков, путешествуя в трейлере с Кесом и Мэдисон Хофмен и их грудным ребенком.
    Кот Владимир
    buy.wsj.com

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Кот Владимир объездил все штаты Америки, сообщает wsj.com. 

    Во Вьетнаме кот в модных нарядах продает рыбу
    facebook.com/ngongiolangthangviem
    Серьезный продавец. Во Вьетнаме нарядный кот в очках торгует рыбой

    За несколько лет он посетил 50 национальных парков, путешествуя в трейлере с Кесом и Мэдисон Хофмен и их грудным ребенком.

    Как отмечается, Володя пристрастился к горному туризму и даже лазил по скалам со страховкой. В свободное время вот любит подремать, поесть и понаблюдать из окна за пейзажами.

    Его хозяин Кес Хофмен из Лейкхеда привязывает Владимира к груди, когда спускантся с горы дюльферами, то есть достаточно быстро движется вниз на веревке по отвесной скале. Он уверяет, что кот наслаждается этим, так как остается расслабленным и не царапается, чтоб выбраться.

    Также Владимир — настоящий член семейной команды по каякингу. У кота даже есть специальный маленький спасательный жилет, который дважды пригодился, когда были чрезвычайные происшествия на воде. 

    Напомним, во Вьетнаме кот-бизнесмен продает на рынке рыбу.

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