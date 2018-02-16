Гражданская культура и анархист. Как кот заблокировал эскалатор в Стамбуле

Видео с животным опубликовала группа Aww Station в Facebook. За два дня его посмотрели более 2,3 миллиона раз.
"Никто не сдвинул кота даже несмотря на то, что всем было неудобно, потому что все знают, что коты не тронутся с места, если не захотят этого", — пишет Boyee Lin.
"Может быть, им не стоило строить эскалатор там, где она сидит?" — пишет Kelsey Scenk.
"Вот за это я люблю котов", — пишет Belle Lee.
"Босс, хахаха", — пишет Arabella Gordon.
"Гражданская культура и чертов кот-анархист в одном видео", — пишет Joe Escajeda.
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