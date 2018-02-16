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    Гражданская культура и анархист. Как кот заблокировал эскалатор в Стамбуле

    (обновлено: )14710
    Наглый кот улегся перед эскалатором в Стамбуле, и люди чудом на него не наступали. Многие в сети поделились мнением о поведении кота и людей, решивших его не тревожить.
    В центре Стамбула кот заблокировал выход с эскалатора
    facebook.com/AwwStationnn/

    Видео с животным опубликовала группа Aww Station в Facebook. За два дня его посмотрели более 2,3 миллиона раз.

    "Никто не сдвинул кота даже несмотря на то, что всем было неудобно, потому что все знают, что коты не тронутся с места, если не захотят этого", — пишет Boyee Lin.

    "Может быть, им не стоило строить эскалатор там, где она сидит?" — пишет Kelsey Scenk.

    "Вот за это я люблю котов", — пишет Belle Lee.

    "Босс, хахаха", — пишет Arabella Gordon.

    "Гражданская культура и чертов кот-анархист в одном видео", — пишет Joe Escajeda.

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