наверх
01.02.201814:43
Курсы валют НБУ
  • USD27.84- 0.17
  • EUR34.68- 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Новой Зеландии кот приносит в постель хозяев чужие трусы

    (обновлено: )60821
    Сообщается, что черно-белый кот-клептоман приносит в постель к своим хозяевам не только чужое белье, но и футболки.
    Кот - любитель нижнего белья
    facebook.com

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Новой Зеландии влюбленная пара едва не рассталась из-за привычки своего кота приносить в постель чужое нижнее белье.

    Эд Уильямс и его девушка не сразу разобрались, откуда в постели появляется чужое нижнее белье. Девушка Уильямса и вовсе заподозрила его в изменах, сообщает издание "Daily Mail".

    facebook.com
    Кот - любитель нижнего белья
    facebook.com
    Нижнее белье, которое украл кот

    "Только через две недели, когда мы увидели, как наш кот бежит с футболкой в ​​зубах, поняли, что все дело — в нем", — сказал Уильямс.

    Из-за кота-клептомана влюбленным регулярно приходится извиняться перед соседями и возвращать им украденные вещи.

    Ранее сообщалось, что в Италии кот по кличке Джерри стал хозяином наследства в 30 тысяч евро.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Заседание Верховной Рады Украины.
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Флаг США и флаг России
    США - Россия: санкции преткновения
    Сергей Князев
    Националистический радикализм крепчает