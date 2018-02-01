В Новой Зеландии кот приносит в постель хозяев чужие трусы

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КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Новой Зеландии влюбленная пара едва не рассталась из-за привычки своего кота приносить в постель чужое нижнее белье.
Эд Уильямс и его девушка не сразу разобрались, откуда в постели появляется чужое нижнее белье. Девушка Уильямса и вовсе заподозрила его в изменах, сообщает издание "Daily Mail".
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Кот - любитель нижнего белья
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Нижнее белье, которое украл кот
"Только через две недели, когда мы увидели, как наш кот бежит с футболкой в зубах, поняли, что все дело — в нем", — сказал Уильямс.
Из-за кота-клептомана влюбленным регулярно приходится извиняться перед соседями и возвращать им украденные вещи.
Ранее сообщалось, что в Италии кот по кличке Джерри стал хозяином наследства в 30 тысяч евро.