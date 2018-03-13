1000 оборотов в секунду. Выяснилось, что в природе вращается быстрее всего

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Ученые установили, что быстрее всего в живой природе вращаются семена дикой петунии, пишет Journal of the Royal Society Interface. К такому выводу пришли американские ученые из Помона-колледжа.

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В процессе распространения по воздуху они могут совершать до 1000 оборотов в секунду.

Семена дикой петунии вида Ruellia ciliatiflora распространяются по воздуху при помощи процесса, называемого баллистихория. Растение выбрасывает семена в воздух, придавая им ускорение и вращаемость. Далее вращение усиливается и может достигать 1000 оборотов в секунду.

Каждое семя имеет диаметр порядка 2,5 миллиметра, в каждом растении содержится до 20 семян. В полете они могут преодолеть расстояние до 6 километров.

Напомним, ранее ученые выяснили, что процесс строительства Стоунхенджа был столь же важен для его древних создателей, как и последующее использование готового каменного круга.