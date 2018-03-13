наверх
13.03.201813:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    В мире

    1000 оборотов в секунду. Выяснилось, что в природе вращается быстрее всего

    (обновлено: )65011
    Семена дикой петунии в процессе распространения по воздуху могут совершать до 1000 оборотов в секунду. Растение выбрасывает семена в воздух, придавая им ускорение и вращаемость.
    Петунья
    happymodern.ru/

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Ученые установили, что быстрее всего в живой природе вращаются семена дикой петунии, пишет Journal of the Royal Society Interface. К такому выводу пришли американские ученые из Помона-колледжа. 

    Смотрите также: Ученые показали уникальное видео с гренландскими акулами

    В процессе распространения по воздуху они могут совершать до 1000 оборотов в секунду. 

    Семена дикой петунии вида Ruellia ciliatiflora распространяются по воздуху при помощи процесса, называемого баллистихория. Растение выбрасывает семена в воздух, придавая им ускорение и вращаемость. Далее вращение усиливается и может достигать 1000 оборотов в секунду.

    Каждое семя имеет диаметр порядка 2,5 миллиметра, в каждом растении содержится до 20 семян. В полете они могут преодолеть расстояние до 6 километров.

    Напомним, ранее ученые выяснили, что процесс строительства Стоунхенджа был столь же важен для его древних создателей, как и последующее использование готового каменного круга.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ренат Кузьмин
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Евгений Бакулин
    Дело - труба! В Украине кризис с газом