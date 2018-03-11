Ученые сфотографировали сталкивающиеся галактики

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Ученые засняли процесс слияния галактик с помощью телескопа "Хаббл", пишет Space.com.

Согласно сообщению, две галактики расположены на расстоянии около 350 миллионов световых лет от Земли в созвездии Кита. Процесс их слияния находится пока на ранней стадии. Они продолжат сближаться на протяжении миллионов лет, а затем преобразуются в однородную структуру.

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Подобные слияния — обычное явление во Вселенной. Наша галактика Млечный Путь должна столкнуться с соседней галактикой Андромеды через четыре миллиарда лет.

Ранее NASA разместило фотографию уникальной "взрывной" галактики, сделанную с помощью орбитального телескопа Hubble. Спиралевидная галактика ESO 580-49 находится в созвездии весов, примерно в 190 миллионах световых лет от Земли.