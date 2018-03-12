Британские ученые раскрыли тайну постройки Стоунхенджа

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Процесс строительства Стоунхенджа был столь же важен для его древних создателей, как и последующее использование готового каменного круга, сообщает moya-planeta.ru со ссылкой на британских экспертов. Этот древний проект объединил людей со всех концов Великобритании и сопровождался большими пирами, где люди выпивали и знакомились.

Церемония постройки, возможно, была призвана продемонстрировать всем власть малочисленного сообщества, которое его создавало, сообщили исследователи из "Английского наследия".

Сьюзен Грини, главный историк в "Английском наследии", сказала: "В современной западной культуре мы всегда стремимся сделать вещи максимально легко и быстро, но для строителей Стоунхенджа все было наоборот. Сбор большого количества людей отовсюду был нужен для демонстрации силы этого сообщества".

Способность пригласить и вознаградить этих людей, прибывших издалека, что, возможно, являлось паломничеством, могла быть выражением власти.

Госпожа Грини заявила, что новая теория может объяснить тайну, почему некоторые камни транспортировались более чем за 225 км от карьера в Южном Уэльсе. Речь идет о так называемых "голубых камнях", которые меньше размером, чем основные камни Стоунхэнджа, состоящие из местного песчанника, сообщает Daily Mail.

Историк сказала: "Как только вы отбросите современное предвзятое мнение, что люди неолита искали самый эффективный способ построить Стоунхендж, вопрос, почему голубые камни были доставлены так далеко, перестает озадачивать".

Она добавила, что "церемония перемещения камней, где люди двигают монолиты вручную, не является новой".

Ранее сообщалось, что британские археологи обнаружили рядом со знаменитым Стоунхенджем более крупную версию этого монумента, которая пролежала под землей около 4,5 тысяч лет.