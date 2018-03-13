Ученые раскрыли секрет молодости и стройности

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Нидерландские ученые из Гронингенского университета обнаружили, что употребление продуктов с низким содержанием жиров препятствует старению центральной нервной системы, передает журнал Frontiers in Molecular Neuroscience.

Опыты с применением грызунов показали, что старение и ожирение сопровождаются хроническими воспалительными процессами в специфических областях мозга, включая гипоталамус, мозолистое тело и свод мозга, состоящий из белого вещества.

Главную роль в этом играют микроглии − клетки иммунной системы (макрофаги), участвующие в разрушении и поглощении инородных агентов и погибших клеток.

Как отмечается в издании, в ходе эксперимента мыши разных возрастов сидели на диете либо с высоким содержанием жиров, либо с низким. При этом более старым грызунам давали корм с низким содержанием калорий или им был обеспечен доступ к беговому колесу.

Оказалось, что самым эффективным способом снизить активность микроглии в мозге, связанную со старением и ожирением, была диета с низким содержанием жиров и калорий.

Как сообщалось ранее, ученые выяснили, что антигистаминные препараты, применяющиеся для борьбы с проявлениями аллергии, могут вызывать снижение мужской фертильности.