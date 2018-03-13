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    ДТП с автобусом в Турции: число погибших возросло более чем вдвое

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    Рейсовый автобус, следовавший из Стамбула в Токат, около 05.00 по Киеву врезался в припаркованную на обочине фуру, после чего загорелся. Число жертв аварии увеличилось до 13.
    В Турции столкнулся с грузовиком и сгорел пассажирский автобус
    Фото ntv.com.tr

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Число жертв крупной аварии с участием автобуса в районе Османджик провинции Чорум на севере Турции увеличилось до 13, сообщил РИА Новости представитель мэрии Османджика во вторник.

    Как ранее сообщили турецкие СМИ, рейсовый автобус, следовавший из Стамбула в Токат, около 05.00 по Киеву врезался в припаркованную на обочине фуру, после чего загорелся. Сообщалось о шести погибших.

    "К сожалению, число жертв аварии увеличилось до 13", — сказал представитель местных властей.

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