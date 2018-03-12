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    Дуда об "антибандеровском" законе: не вовремя

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    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (524)

    (обновлено: )32511
    По мнению Анджея Дуды, закон об Институте национальной памяти является заботой о нацинтересах страны. Он добавил, что момент принятия соответствующего закона был избран совсем неудачно.
    Президент Польши Анджей Дуда
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда поддерживает принятые поправки в закон об Институте национальной памяти, однако заявляет, что момент принятия закона был избран совсем неудачно. Об этом он рассказал в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna, пишет "Корреспондент".

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    Глава польского государства считает, что закон об ИНП является заботой о национальных интересах страны. "Мы требуем уважения к исторической правде, надлежащей терминологии. Это забота о национальных интересах", — сказал президент.

    При этом Дуда отметил, что момент принятия соответствующего закона был избран совсем неудачно. "Беда в том, что закон об Институте национальной памяти был принят именно в тот момент и в такой форме. В канун Дня памяти о жертвах Холокоста", — подчеркнул он.

    1 марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно с подписанием президент страны Анджей Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

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