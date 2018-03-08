Стрельба произошла в школе в Алабаме, есть жертвы

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Стрельба произошла в школе в городе Бирмингем американского штата Алабама, один человек погиб, двое получили ранения, сообщает местный портал Al.com.

По данным полиции города, в результате инцидента со стрельбой в средней школе (Huffman High School) три человека пострадали. По информации портала, один из них скончался от полученных ранений по пути в больницу.

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Напомним, 15 февраля в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла стрельба в школе. Жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Шериф округа сообщил, что стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом.