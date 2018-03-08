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    Стрельба произошла в школе в Алабаме, есть жертвы

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    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе (33)

    (обновлено: )7711
    В результате инцидента со стрельбой в средней школе (Huffman High School) три человека пострадали. По информации местных СМИ, один из них скончался от полученных ранений по пути в больницу.
    Школа в Алабаме, возле которой произошла стрельба
    al.com

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Стрельба произошла в школе в городе Бирмингем американского штата Алабама, один человек погиб, двое получили ранения, сообщает местный портал Al.com.

    По данным полиции города, в результате инцидента со стрельбой в средней школе (Huffman High School) три человека пострадали. По информации портала, один из них скончался от полученных ранений по пути в больницу.

    Смотрите также: Смертельная стрельба в школе во Флориде. Кадры с места происшествия

    Напомним, 15 февраля в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла стрельба в школе. Жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Шериф округа сообщил, что стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом. 

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