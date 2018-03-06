КИЕВ, 6 мар – РАИ Новости Украина. Во вторник в американском штате Пенсильвания грузовой поезд столкнулся с цистерной с раствором соляной кислоты, жителей близлежащих домов были эвакуировали, сообщает телеканал WPXI-TV.

Столкновение произошло утром в округе Вашингтон. По данным пожарных, поезд столкнулся с грузовиком-цистерной, перевозившей более 22 тон 36%-ного раствора соляной кислоты.

Пострадали восемь человек, один из них госпитализирован — по предварительным данным, это водитель грузовика. В интересах безопасности были эвакуированы 15 жителей близлежащих домов.

wpxi.com В США поезд протаранил цистерну с кислотой

Как видно из опубликованной местным телеканалом WPXI-TV фотографии, в аварию попал грузовой состав компании CSX, основного железнодорожного перевозчика грузов на Восточном побережье США. По данным телеканала, состав перевозил дизельное топливо. В момент аварии в поезде находились два человека.

Напомним, в Египте столкнулись два поезда, в результате чего погибли 19 человек.