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    В США поезд протаранил цистерну с кислотой

    (обновлено: )7901
    По данным пожарных, поезд столкнулся с грузовиком-цистерной, перевозившей более 22 тон 36%-ного раствора соляной кислоты. Пострадали восемь человек.
    В США поезд протаранил цистерну с кислотой
    wpxi.com

    КИЕВ, 6 мар – РАИ Новости Украина. Во вторник в американском штате Пенсильвания грузовой поезд столкнулся с цистерной с раствором соляной кислоты, жителей близлежащих домов были эвакуировали, сообщает телеканал WPXI-TV.

    Столкновение произошло утром в округе Вашингтон. По данным пожарных, поезд столкнулся с грузовиком-цистерной, перевозившей более 22 тон 36%-ного раствора соляной кислоты.

    Пострадали восемь человек, один из них госпитализирован — по предварительным данным, это водитель грузовика. В интересах безопасности были эвакуированы 15 жителей близлежащих домов.

    wpxi.com
    В США поезд протаранил цистерну с кислотой

    Как видно из опубликованной местным телеканалом WPXI-TV фотографии, в аварию попал грузовой состав компании CSX, основного железнодорожного перевозчика грузов на Восточном побережье США. По данным телеканала, состав перевозил дизельное топливо. В момент аварии в поезде находились два человека.

    Напомним, в Египте столкнулись два поезда, в результате чего погибли 19 человек.

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