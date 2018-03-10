По данным газеты, трагедия произошла, когда полицейских вручал семье девочки ордер на лишение собственности. Ее отец направлен в больницу, ему предъявлены обвинения в совершении нападения при отягчающих обстоятельствах.
По свидетельству помощницы проводника вагона ресторана, незадолго до катастрофы она слышала слова машиниста о том, что "в него попали камнем или стреляли", а также, что "состав подвергся некоему удару".
Мэр Филадельфии Майкл Наттер сообщил, что все пассажиры и члены экипажа, находившиеся в поезде, были подсчитаны. По данным телеканала CBS, тело восьмого погибшего пассажира было обнаружено на месте крушения в четверг.
Демонстранты в Филадельфии провели акцию протеста против полицейского насилия. В ходе марша в городе возникли столкновения с правоохранителями. О задержанных участниках акции протеста информации пока не поступало.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Демонстранты в Филадельфии провели акцию протеста против полицейского насилия. В ходе марша в городе возникли столкновения с правоохранителями. О задержанных участниках акции протеста информации пока не поступало.