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    Пенсильвания

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    В США поезд протаранил цистерну с кислотой
    В США поезд протаранил цистерну с кислотой
    21:29 06.03.2018
    96
    По данным пожарных, поезд столкнулся с грузовиком-цистерной, перевозившей более 22 тон 36%-ного раствора соляной кислоты. Пострадали восемь человек.
    Космос
    Физики нашли путь в четвертое измерение
    08:45 09.01.2018
    2147
    Опираясь на результаты исследования, за которое в 2016 году была присуждена Нобелевская премия, ученые создали специальные двухмерные структуры, используя лазеры.
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    Рекордные снегопады в Пенсильвании 
    12:53 29.12.2017
    158
    Снегопад пришел в Пенсильванию на Рождество - в качестве подарка от "небесной канцелярии". Больше всего пострадали жители городка Эри - его улицы оказались под метровыми снежными заносами.
    Полиция США
    На территории университета в Пенсильвании произошла стрельба, есть жертвы
    00:10 14.12.2017
    109
    Местные СМИ со ссылкой на сотрудника экстренной службы сообщают о двух погибших в результате стрельбы на территории университета штата Пенсильвания.
    Полиция США
    Мужчина, напавший на психбольницу в Пенсильвании, ранил семерых человек
    00:59 12.11.2016
    35
    По данным СМИ, полицейские были вынуждены применить оружие с целью обезвредить преступника, он получил огнестрельное ранение. Также сообщается, что все пострадавшие госпитализированы.
    Смертельное ДТП в США с участием 50 машин
    Смертельное ДТП в США: столкнулись 50 машин 
    19:17 14.02.2016
    591
    По меньшей мере три человека погибли и несколько получили ранения при столкновении 50 машин на участке скоростной трассы в американском штате Пенсильвания, сообщил местный телеканал CBS 21.
    Момент взрыва 100-летнего моста в Пенсильвании. Видео
    Момент взрыва 100-летнего моста в Пенсильвании 
    14:40 28.01.2016
    218
    В течение нескольких секунд стальной мост "Халтон", простоявший в Западной Пенсильвании в США более ста лет, стал частью истории. Он был взорвал, так как в 2015 году рядом появился новый мост.
    Полиция США
    В Пенсильвании полицейский случайно застрелил 12-летнюю девочку
    11:19 13.01.2016
    144
    По данным газеты, трагедия произошла, когда полицейских вручал семье девочки ордер на лишение собственности. Ее отец направлен в больницу, ему предъявлены обвинения в совершении нападения при отягчающих обстоятельствах.
    Полиция. Архивное фото
    В результате стрельбы в Пенсильвании погибли три человека
    03:09 11.10.2015
    51
    Стражи порядка прибыли на место происшествия около 18.00 по местному времени (1.00 по Киеву) после того, как очевидцы позвонили в полицию и сообщили о том, что слышали выстрелы.
    Подростки с мечом попытались ограбить магазин
    Подростки с мечом пытались ограбить магазин, меч продавца оказался больше 
    20:17 22.08.2015
    1289
    В интернете появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как двое подростков в Питтсбурге, прихватив с собой меч, попытались ограбить магазин.
    Сотрудник полиции США. Архивное фото
    При стрельбе в Филадельфии ранены 7 человек, в том числе дети - СМИ
    07:39 21.06.2015
    143
    Кроме двух детей в результате стрельбы ранения получили молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. По данным полиции, все пострадавшие были доставлены в больницу в критическом состоянии.
    Разбор обломков поезда в Филадельфии
    ФБР изучит вероятность, что в потерпевший крушение поезд стреляли
    07:18 16.05.2015
    317
    По свидетельству помощницы проводника вагона ресторана, незадолго до катастрофы она слышала слова машиниста о том, что "в него попали камнем или стреляли", а также, что "состав подвергся некоему удару".
    Разбор обломков поезда в Филадельфии
    Число жертв крушения поезда в США возросло до восьми
    19:59 14.05.2015
    58
    Мэр Филадельфии Майкл Наттер сообщил, что все пассажиры и члены экипажа, находившиеся в поезде, были подсчитаны. По данным телеканала CBS, тело восьмого погибшего пассажира было обнаружено на месте крушения в четверг.
    Разбор обломков поезда в Филадельфии
    Разбор обломков поезда в Филадельфии после крушения 
    16:10 14.05.2015
    146
    Согласно последним данным, в аварии погибли пять человек, шестеро из доставленных в больницы находятся в критическом состоянии.
    Водитель автобуса в США спровоцировала ДТП, не пристегнувшись ремнем. Видео
    Водитель автобуса в США спровоцировала ДТП, не пристегнувшись ремнем 
    11:13 12.05.2015
    149
    В американском штате Филадельфии водитель автобуса не справилась с управлением и выехала на железнодорожные пути, что вызвало серьезные повреждения транспортного средства.
    Массовые протесты в Филадельфии
    Массовые протесты в Филадельфии в поддержку Балтимора 
    07:58 01.05.2015
    146Массовые беспорядки в Балтиморе
    Демонстранты в Филадельфии провели акцию протеста против полицейского насилия. В ходе марша в городе возникли столкновения с правоохранителями. О задержанных участниках акции протеста информации пока не поступало.
    Полиция Балтимора во время комендантского часа
    Около 600 человек провели митинг против полицейского насилия в Филадельфии
    05:49 01.05.2015
    51Массовые беспорядки в Балтиморе
    Протестные акции также продолжились в Балтиморе, где погиб афроамериканец Фредди Грей. По данным СМИ, в четверг на улицы города вышло также около 600 человек.
    Школьный автобус въехал в жилой дом в пригороде Филадельфии. Видео
    Школьный автобус "въехал" в жилой дом в пригороде Филадельфии 
    21:35 24.03.2015
    112
    Школьный автобус врезался в жилой дом в одном из пригородов Филадельфии. В результате аварии никто не пострадал, автобус был пустой и в доме тоже никого не было.
    Спасение лошади, провалившейся под лед
    В США пожарные спасли провалившуюся под лед лошадь 
    16:19 05.03.2015
    192
    Усилия пожарной бригады понадобились, чтобы вытащить на берег лошадь, провалившуюся под лед в Пенсильвании.
    Снегопад в США
    В США отменили более 1,4 тыс авиарейсов из-за снежной бури
    04:50 02.03.2015
    136
    Рейсы отменены в Нью-Йорке, Вашингтоне и Филадельфии. Такая погода, согласно прогнозам синоптиков, продержится до вторника, и ожидается отмена еще большего числа авиарейсов.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    В США поезд протаранил цистерну с кислотой
    В США поезд протаранил цистерну с кислотой
    21:29 06.03.2018
    96
    По данным пожарных, поезд столкнулся с грузовиком-цистерной, перевозившей более 22 тон 36%-ного раствора соляной кислоты. Пострадали восемь человек.
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