В Египте столкнулись два поезда: есть жертвы

КИЕВ, 28 фев — РИА Новоси Украина. В Египте столкнулись два поезда, в результате чего погибли 19 человек, сообщает египетская газета Ар-Расд.

Сообщается, что еще 38 человек числятся на данный момент пострадавшими.

По данным СМИ, столкновение произошло в провинции Бухейра на севере страны.

На станции Абу-эль-Хави два вагона отделились от пассажирского поезда, следовавшего в Каир, и упали перед встречным товарным поездом, направлявшимся в Александрию.

twitter.com/alwafdportal В результате столкновения двух поездов в Египте погибли 19 человек

Напомним, 20 февраля в Эстонии пассажирский поезд врезался на переезде в грузовиком Scania, в результате чего девять человек были госпитализированы с травмами.