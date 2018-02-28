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    В Египте столкнулись два поезда: есть жертвы

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    На станции Абу-эль-Хави два вагона отделились от пассажирского поезда, следовавшего в Каир, и упали перед встречным товарным поездом, направлявшимся в Александрию.
    В результате столкновения двух поездов в Египте погибли 19 человек
    twitter.com/alwafdportal

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новоси Украина. В Египте столкнулись два поезда, в результате чего погибли 19 человек, сообщает египетская газета Ар-Расд.

    Сообщается, что еще 38 человек числятся на данный момент пострадавшими.

    По данным СМИ, столкновение произошло в провинции Бухейра на севере страны.

    На станции Абу-эль-Хави два вагона отделились от пассажирского поезда, следовавшего в Каир, и упали перед встречным товарным поездом, направлявшимся в Александрию.

    twitter.com/alwafdportal
    В результате столкновения двух поездов в Египте погибли 19 человек

    Напомним, 20 февраля в Эстонии пассажирский поезд врезался на переезде в грузовиком Scania, в результате чего девять человек были госпитализированы с травмами.

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