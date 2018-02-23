Под Киевом поезд сбил парня в наушниках

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Поезд утром в пятницу насмерть сбил 19-летнего парня недалеко от вокзала в Броварах под Киевом, сообщает пресс-служба областной полиции.

Трагедия произошла около 9.30.

"В Броварах поезд насмерть сбил парня в наушниках. (…) Он переходил дорогу в неустановленном месте", — говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия. Открыто уголовное производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

В конце декабря пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Харьковской области.