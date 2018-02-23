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    Киев

    Под Киевом поезд сбил парня в наушниках

    (обновлено: )15010
    По данным областной полиции, в Броварах поезд сбил парня, который переходил дорогу в неустановленном месте в наушниках. От полученных травм он скончался.
    Поезд Укрзализныци
    ГУ НП в Киевской области/Facebook

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Поезд утром в пятницу насмерть сбил 19-летнего парня недалеко от вокзала в Броварах под Киевом, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Пассажирский поезд. Архивное фото
    Volodymyr Omelyan/Facebook
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    Трагедия произошла около 9.30.

    "В Броварах поезд насмерть сбил парня в наушниках. (…) Он переходил дорогу в неустановленном месте", — говорится в сообщении.

    Продолжаются следственные действия. Открыто уголовное производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

    В конце декабря пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Харьковской области.

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