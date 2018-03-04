В Бразилии возле отеля подстрелили двух туристов

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Два туриста из Великобритании получили огнестрельные ранения, когда воры пытались украсть их имущество на востоке Бразилии, сообщает британская газета Independent.

По данным издания, на британских туристов было совершено нападение, когда они направлялись в свой отель в городе Порту-Сегуру. По словам пострадавших, два человека на мотоцикле приблизились к ним и попытались украсть рюкзак. Когда туристы проявили сопротивление, нападающие открыли по ним огонь.

Как сообщает газета, пострадавшие были доставлены в местную больницу, их состояние стабильное.

Отдел по защите туристов Порту-Сегуру расследует инцидент, полиция продолжает розыск преступников, сообщило издание.

Ранее сообщалось, что израильские полицейские спасли около 50 украинских туристов, чей автобус был застигнут паводком в районе Мертвого моря.