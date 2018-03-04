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    В мире

    В Бразилии возле отеля подстрелили двух туристов

    (обновлено: )106
    Двое туристов из Британии шли возле отеля, когда два человека на мотоцикле приблизились к ним и попытались украсть рюкзак. Когда туристы проявили сопротивление, нападающие открыли по ним огонь.
    Полиция Бразилии
    RIA News Александр Уткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Два туриста из Великобритании получили огнестрельные ранения, когда воры пытались украсть их имущество на востоке Бразилии, сообщает британская газета Independent.

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    По данным издания, на британских туристов было совершено нападение, когда они направлялись в свой отель в городе Порту-Сегуру. По словам пострадавших, два человека на мотоцикле приблизились к ним и попытались украсть рюкзак. Когда туристы проявили сопротивление, нападающие открыли по ним огонь.

    Как сообщает газета, пострадавшие были доставлены в местную больницу, их состояние стабильное.

    Отдел по защите туристов Порту-Сегуру расследует инцидент, полиция продолжает розыск преступников, сообщило издание.

    Ранее сообщалось, что израильские полицейские спасли около 50 украинских туристов, чей автобус был застигнут паводком в районе Мертвого моря.

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