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    В Израиле спасли украинских туристов, застигнутых паводком у Мертвого моря

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    Полиция Израиля заметила автобус, попавший в зону паводка. На место выехали полицейские из Арада и спасатели из Эйн-Геди, эвакуировав около 50 туристов из Украины.
    Мертвое море
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Израильские полицейские в субботу утром спасли около 50 украинских туристов, чей автобус был застигнут паводком в районе Мертвого моря, сообщил РИА Новости официальный представитель правоохранительных органов Михаэль Зингерман.

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    Помощь полицейских из ближайшего города Арада и кибуца Эйн-Геди потребовалась, так как автобус застрял в ручье Нахаль-Цеелим, который вышел из берегов из-за сильных осадков.

    "Полиция заметила автобус, попавший в зону паводка. На место выехали полицейские из Арада и спасатели из Эйн-Геди, эвакуировав около 50 туристов из Украины", — сказал собеседник агентства.

    Судя по видео, которое распространила полиция, туристов пересадили из автобуса в автомобиль повышенной проходимости и вывезли из опасной зоны.

    Из-за дождей, которые идут в субботу по всему Израилю, полиция перекрыла участок шоссе вдоль Мертвого моря, где водные потоки, стекающие с окрестных гор переполняют русла многочисленных ручьев, сухих на протяжении большей части года.

    Ранее сообщалось, что матч 24-го тура чемпионата Франции между футбольными клубами "Труа" и "Дижон" перенесен из-за наводнения на домашнем стадионе "Труа".

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