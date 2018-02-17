В Израиле спасли украинских туристов, застигнутых паводком у Мертвого моря

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Израильские полицейские в субботу утром спасли около 50 украинских туристов, чей автобус был застигнут паводком в районе Мертвого моря, сообщил РИА Новости официальный представитель правоохранительных органов Михаэль Зингерман.

Помощь полицейских из ближайшего города Арада и кибуца Эйн-Геди потребовалась, так как автобус застрял в ручье Нахаль-Цеелим, который вышел из берегов из-за сильных осадков.

"Полиция заметила автобус, попавший в зону паводка. На место выехали полицейские из Арада и спасатели из Эйн-Геди, эвакуировав около 50 туристов из Украины", — сказал собеседник агентства.

Судя по видео, которое распространила полиция, туристов пересадили из автобуса в автомобиль повышенной проходимости и вывезли из опасной зоны.

Из-за дождей, которые идут в субботу по всему Израилю, полиция перекрыла участок шоссе вдоль Мертвого моря, где водные потоки, стекающие с окрестных гор переполняют русла многочисленных ручьев, сухих на протяжении большей части года.

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