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    Наводнения в Калифорнии: число жертв продолжает расти

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    Представитель офиса шерифа округа Санта-Барбара Келли Хувер сообщила, что в результате разгула стихии пострадали по меньшей мере 25 человек.
    Наводнения и селевые сходы в Калифорнии
    Скриншот Los Angeles Times

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Число погибших в Калифорнии в результате сильных ливней, повлекших за собой сходы селевых потоков и наводнения, увеличилось до восьми, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя офиса шерифа округа Санта-Барбара Келли Хувер.

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    REUTERS Robert Frank
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    Ранее сообщалось о пяти погибших.

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    Как сообщила Хувер, все восемь человек погибли в городе Монтесито. Также, по ее словам, в результате разгула стихии пострадали по меньшей мере 25 человек. По данным телеканала CNN, порядка 50 человек были спасены.

    Власти предупредили население о возможности возникновения новых наводнений.

    Скриншот Los Angeles Times
    Наводнения и селевые сходы в Калифорнии

    Ранее американские метеорологи предупредили о дождях, надвигающихся на Калифорнию, которая только недавно была охвачена мощными пожарами. Сообщалось, что "ожоговые шрамы" поспособствуют ливневым паводкам, оползням и селям. В связи с этим около 21 тысячи жителей Южной Калифорнии были эвакуированы. В службы спасения поступило множество сообщений о пропавших без вести, однако их еще предстоит подтвердить.

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