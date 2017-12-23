Смертельное наводнение на Филиппинах: погибли 110 человек

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Число жертв наводнений и оползней, возникших в результате тропического шторма на юге Филиппин, увеличилось до 111 человек, еще 150 числятся пропавшими без вести, сообщил местный новостной портал Rappler со ссылкой на местных чиновников.

Большинство погибших проживали в провинциях Южный Ланао и Северная Замбоанга, расположенных на самом крупном острове страны Минданао.

Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек.

Ранее сообщалось о 90 погибших и 45 пропавших без вести.