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    Смертельное наводнение на Филиппинах: погибли 110 человек

    (обновлено: )89
    Как отмечается, большинство погибших проживали в провинциях Южный Ланао и Северная Замбоанга, расположенных на самом крупном острове страны Минданао.
    Сход селя и наводнения на Филиппинах
    @shilohOshiloh

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Число жертв наводнений и оползней, возникших в результате тропического шторма на юге Филиппин, увеличилось до 111 человек, еще 150 числятся пропавшими без вести, сообщил местный новостной портал Rappler со ссылкой на местных чиновников.

    Большинство погибших проживали в провинциях Южный Ланао и Северная Замбоанга, расположенных на самом крупном острове страны Минданао.

    Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек.

    Ранее сообщалось о 90 погибших и 45 пропавших без вести.

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