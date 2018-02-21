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    В Мексике взорвался паром с туристами, 13 человек ранены

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    Причины взрыва пока не установлены, но, скорее всего, речь может идти о технических проблемах на борту, сказала почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.
    В Мексике взорвался паром с туристами
    24 horas

    КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина, Дмитрий Знаменский. Взрыв прогремел в среду днем на борту туристического парома у причала мексиканского города Плайя-дель-Кармен на карибском побережье, ранены 13 человек, сообщила РИА Новости почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

    "Паром курсирует между островом Косумель и Плайей. Среди раненых – три гражданина США, о пострадавших россиянах пока данных нет", — заявил Вольперт.

    По ее словам, причины взрыва пока не установлены, но, скорее всего, речь может идти о технических проблемах на борту.

    Ранее сообщалось, что израильские полицейские спасли около 50 украинских туристов, чей автобус был застигнут паводком в районе Мертвого моря.

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