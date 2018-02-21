В Мексике взорвался паром с туристами, 13 человек ранены

КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина, Дмитрий Знаменский. Взрыв прогремел в среду днем на борту туристического парома у причала мексиканского города Плайя-дель-Кармен на карибском побережье, ранены 13 человек, сообщила РИА Новости почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

"Паром курсирует между островом Косумель и Плайей. Среди раненых – три гражданина США, о пострадавших россиянах пока данных нет", — заявил Вольперт.

#ÚLTIMAHORA

Se reportan 13 personas lesionadas durante una explosión ocurrida en uno de los ferrys de la compañía Barcos Caribe, cuando ya había atracado en el muelle de Playa del Carmen. Ninguno de los heridos es de gravedad. pic.twitter.com/ZOcNK2C1rd — El Heraldo de México (@elheraldo_mx) 21 февраля 2018 г.

По ее словам, причины взрыва пока не установлены, но, скорее всего, речь может идти о технических проблемах на борту.

Ранее сообщалось, что израильские полицейские спасли около 50 украинских туристов, чей автобус был застигнут паводком в районе Мертвого моря.