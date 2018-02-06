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    Киев

    Число иностранных туристов в Киеве значительно возросло

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    По словам председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Странникова, туристический сбор столицы в 2017 году составил 25 млн гривен, по сравнению с 18,8 млн гривен в 2016 году.
    Вид на Киев
    Associated Press Efrem Lukatsky

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина

    Традиционный винный водопад для туристов в Китае
    @PDChina
    Традиционный винный водопад для туристов в Китае
    В минувшем году Киев посетило на четверть больше иностранцев, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба КГГА.

    Об этом стало известно из отчета о выполнении в 2017 году задач и мероприятий городской целевой программы развития туризма в городе Киеве.

    "Согласно отчету, в прошлом году Киев посетило 1,6 миллиона иностранных гостей. А это на 25% больше, чем в 2016", – сообщили в ведомстве.

    Как выяснилось, столицу в прошлом году посетили 850 тыс. внутренних туристов, в то время как в 2016 году их количество составляло 720 тысяч.

    По словам председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Странникова, туристический сбор столицы в 2017 году составил 25 млн гривен, по сравнению с 18,8 млн гривен в 2016 году.

    Как сообщалось ранее, столица Украины возглавила рейтинг мировых городов с самым экономным бюджетом путешественника в 2018 году. Ранее самым дешевым в туристическом плане считался Львов.

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