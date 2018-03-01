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    В Мексике жестоко убили модель, у девушки кислотой сожжено лицо

    (обновлено: )32002
    По предварительным данным, у девушки кислотой было полностью изуродовано лицо. По национальности она была венесуэлкой и работала в сфере эскорт-услуг.
    26 летняя венесуэльская модель. Архивное фото
    Из открытых источников

    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Тело 26-летней модели было обнаружено со следами пыток в пригороде мексиканской столицы Экатепеке, сообщает в среду портал Universal.

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    По предварительным данным, у девушки кислотой было полностью изуродовано лицо. По национальности она была венесуэлкой и работала в сфере эскорт-услуг.

    Это далеко не первое нападение на девушек, оказывающих в том числе услуги интимного характера в Мексике. Так, в конце декабря 2017 года в Мехико была убита девушка из Аргентины. Ее тело нашли в одном из отелей с колото-резаными ранами.

    Перед этим в штате Нуэво-Леон была застрелена другая модель-иностранка. Гражданка Венесуэлы была убита после выхода с дискотеки в городе Сан-Педро. По данным местной полиции, 27-летнюю девушку застрелили в автомобиле вместе с ее спутником, который, несмотря на полученные ранения, выжил.

    Ранее сообщалось, что супруг убил известную молдавскую фотомодель Анастасию Чекати, после чего покончил с собой.

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