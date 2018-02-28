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    Россиянин задержан в Аргентине при попытке вывезти почти 4 кг кокаина

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    Задержанный гражданин России направлялся во Франкфурт рейсом Lufthansa. В его багаже были обнаружены упаковки кокаина общим весом в 3,526 килограмма.
    Чемоданы с кокаином в посольстве России в Аргентине. Архивное фото
    clarin.com

    КИЕВ, 28 фев – РИА Новости Украина. Гражданин России задержан в международном аэропорту Буэнос-Айреса "Эсейса" при попытке вывезти из страны почти 4 килограмма кокаина в багаже с двойным дном, сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

    "Российский гражданин доставляет свои чемоданы в (аэропорт) "Эсейса". Полиция безопасности аэропорта тщательно их проверяет и обнаруживает почти 4 килограмма кокаина, спрятанных в двойное дно. Да, после 389 килограммов кокаина, найденных на прошлой неделе в привязке к посольству России, мы усилили контроль вдоль и поперек страны", – написала министр в своем микроблоге в Twitter.

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    По данным издания Clarin, которое ссылается на министерство безопасности страны, задержанный гражданин России направлялся во Франкфурт рейсом Lufthansa. В его багаже были обнаружены упаковки кокаина общим весом в 3,526 килограмма.

    Как отмечает газета, подозреваемый в наркотрафике был задержан еще в воскресенье, но информация о задержании была обнародована только во вторник. Наркотики обнаружены при сканировании багажа.

    Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. ФСБ РФ сообщало о задержании партии в 362 килограмма наркотиков. Чемоданы с наркотиками нашли на территории школы при посольстве России, о находке аргентинской полиции сообщили российские дипломаты.

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    Организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщил в понедельник Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ. Тверской суд Москвы заочно арестовал Андрея Ковальчука как одного из фигурантов дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины. По данным издания La Nacion, фигурант, которого издание называет "мистер К.", проживает в Берлине, он родился в 1968 году и работает торговым представителем табачной компании Habanos.

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