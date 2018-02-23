МИД РФ подтвердил обнаружение кокаина в посольстве в Буэнос-Айресе

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила обнаружение 400 кг кокаина в российском посольстве в Буэнос-Айресе.

clarin.com Чемоданы с кокаином в посольстве России в Аргентине

По словам Захаровой, наркотики были обнаружены готовыми к отправке в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе — школьно-жилом комплексе.

Она добавила, что в результате проведенных оперативных действий подозреваемые граждане обоих государств задержаны, в отношении них ведется следствие.

Груз принадлежал сотруднику технического отдела учреждения.