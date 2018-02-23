наверх
23.02.201818:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Россия

    МИД РФ подтвердил обнаружение кокаина в посольстве в Буэнос-Айресе

    (обновлено: )158
    В результате проведенных оперативных действий подозреваемые граждане обоих государств задержаны. Наркотики были обнаружены готовыми к отправке в одном из вспомогательных зданий.
    Чемоданы с кокаином в посольстве России в Аргентине
    clarin.com

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила обнаружение 400 кг кокаина в российском посольстве в Буэнос-Айресе.

    clarin.com
    Чемоданы с кокаином в посольстве России в Аргентине

    По словам Захаровой, наркотики были обнаружены готовыми к отправке в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе — школьно-жилом комплексе.

    Она добавила, что в результате проведенных оперативных действий подозреваемые граждане обоих государств задержаны, в отношении них ведется следствие.

    Груз принадлежал сотруднику технического отдела учреждения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Памятник "Дерево свободы", установленный в Виннице на месте бюста Шевченко
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против