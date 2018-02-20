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    Общество

    Украинцы нашли на судне 300 кг кокаина и отдали итальянцам

    (обновлено: )20610
    Как выяснилось, кокаин в пластиковых пакетах был обнаружен в море перед заходом в порт Генуи. До этого корабль посетил ряд портов Южной и Центральной Америки.
    Контейнеровоз Dimitris C
    ship-photos.de/

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Украинский экипаж контейнеровоза Dimitris C нашел на борту 300 кг кокаина и сдал незаконный груз итальянским властям, сообщает "Думская".

    Ruptly TV / YouTube
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    Как выяснилось, кокаин в пластиковых пакетах был обнаружен в море перед заходом в порт Генуи. До этого корабль посетил ряд портов Южной и Центральной Америки.

    Контейнеровозом Dimitris C управляет крюинговая компания Danaos Shipping Ltd, у которой есть представительства в Одессе, Греции, на Кипре и в России.

    Отмечается, что итальянские власти не выдвинули обвинения экипажу и оператору, а наоборот – приветствовали помощь украинцев в обнаружении и изъятии наркотиков.

    В настоящее время судно находится в порту Генуи под контролем итальянских властей.

    Как сообщалось ранее, сотрудники пограничной службы Великобритании нашли около 500 килограммов кокаина на борту частного самолета в аэропорту Фарнборо.

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