Украинцы нашли на судне 300 кг кокаина и отдали итальянцам

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Украинский экипаж контейнеровоза Dimitris C нашел на борту 300 кг кокаина и сдал незаконный груз итальянским властям, сообщает "Думская".

Как выяснилось, кокаин в пластиковых пакетах был обнаружен в море перед заходом в порт Генуи. До этого корабль посетил ряд портов Южной и Центральной Америки.

Контейнеровозом Dimitris C управляет крюинговая компания Danaos Shipping Ltd, у которой есть представительства в Одессе, Греции, на Кипре и в России.

Отмечается, что итальянские власти не выдвинули обвинения экипажу и оператору, а наоборот – приветствовали помощь украинцев в обнаружении и изъятии наркотиков.

В настоящее время судно находится в порту Генуи под контролем итальянских властей.

Как сообщалось ранее, сотрудники пограничной службы Великобритании нашли около 500 килограммов кокаина на борту частного самолета в аэропорту Фарнборо.