Украинцы нашли на судне 300 кг кокаина и отдали итальянцам

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Украинский экипаж контейнеровоза Dimitris C нашел на борту 300 кг кокаина и сдал незаконный груз итальянским властям, сообщает "Думская".
Как выяснилось, кокаин в пластиковых пакетах был обнаружен в море перед заходом в порт Генуи. До этого корабль посетил ряд портов Южной и Центральной Америки.
Контейнеровозом Dimitris C управляет крюинговая компания Danaos Shipping Ltd, у которой есть представительства в Одессе, Греции, на Кипре и в России.
Отмечается, что итальянские власти не выдвинули обвинения экипажу и оператору, а наоборот – приветствовали помощь украинцев в обнаружении и изъятии наркотиков.
В настоящее время судно находится в порту Генуи под контролем итальянских властей.
Как сообщалось ранее, сотрудники пограничной службы Великобритании нашли около 500 килограммов кокаина на борту частного самолета в аэропорту Фарнборо.