наверх
23.02.201802:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    В мире

    В школе посольства России в Аргентине обнаружены чемоданы с кокаином

    (обновлено: )7111
    По полученным аргентинской полицией данным, наркотики на сумму около 50 млн евро предназначались для отправки в Россию дипломатической почтой.
    Чемоданы с кокаином в посольстве России в Аргентине
    clarin.com

    КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина. Спецслужбы РФ и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 килограмм кокаина, задержаны несколько человек, в том числе сотрудник аргентинской полиции и выходец из РФ, сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

    В Николаеве накрыли наркоторговцев: оперативные кадры. Видео
    ГУ НП в Николаевской области/Youtube
    В Николаеве накрыли наркоторговцев: оперативные кадры

    По словам министра, посольство РФ 14 декабря 2016 года уведомило министерство безопасности об обнаружении в одном из помещений нескольких чемоданов с кокаином.

    В ходе совместной спецоперации спецслужбами двух стран кокаин был заменен на муку, в чемоданы были помещены gps-трекеры, полиция начала прослушивать телефонные разговоры лиц, причастных к попытке наркотрафика.

    По полученным полицией данным, наркотики предназначались для отправки в Россию дипломатической почтой.

    "Наркотики в Россию не попали, туда отправилась мука", — рассказала министр, отметив эффективность сотрудничества с российскими коллегами. "Мы работали так, что не было ни одной утечки", — сказала она.

    По словам министра, стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет около 50 миллионов евро.

    clarin.com
    Чемоданы с кокаином в посольстве России в Аргентине

    Как сообщает аргентинское издание Clarin, наркотики находились в здании школы посольства. СМИ также называет и имена задержанных — это Иван Близнюк (Iván Blizniouk), работавший в управлении полиции Буэнос-Айреса и неоднократно посещавший Россию для организации образовательных программ сотрудникам силовых служб, и Александр Чикало (Alexander Chikalo), работавший вместе с Близнюком.

    Смотрите также: Житель Киева продавал воздушные шарики с наркотиками

    Также издание утверждает, что к наркотрафику причастен бухгалтер Али Абыянов (Ali Abyanov), который, по утверждениям СМИ, работал в посольстве и внес чемоданы в помещение школы, а также находящийся в бегах "мистер К", который, по мнению следователей, и возглавлял банду наркоторговцев.

    Из результатов "прослушки" подозреваемых следует, что наркоторговцы звонили не только в РФ, но также в Германию и Нидерланды. Кроме отправки наркотиков дипломатической почтой, рассматривался также вариант доставки кокаина частным самолетом или во время поездки в РФ группы аргентинских кадетов-полицейских.

    clarin.com
    Чемоданы с кокаином в посольстве России в Аргентине

    Ранее источник в МИД РФ сообщил, что спецслужбы России и Аргентины провели операцию по пресечению наркотрафика, он не разгласил детали, заявив, что подробности будут оглашены как только это станет возможным.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Майдан накануне юбилея революции
      Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
      Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
      Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
      Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
      Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
      Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
      Суд отпустил Труханова, радикалы против