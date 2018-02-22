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    Наркокурьера-украинца посадили на 10 лет за доставку кокаина из Нидерландов

    (обновлено: )55
    Отмечается, что осужденный наркокурьер перевозил в Украину кокаин в особо крупных размерах, как с целью его дальнейшего сбыта, так и для его личного употребления.
    Кокаин. Архивное фото
    Сергей Тышковец

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Святошинским районным судом Киева за контрабанду наркотиков к 10 годам лишения свободы осужден гражданин Украины.

    "Приговором Святошинского районного суда Киева гражданин Украины осужден по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины", — сообщает Генеральная прокуратура Украины.

    Мужчина перевозил в Украину кокаин в особо крупных размерах, как с целью его дальнейшего сбыта, так и для его личного употребления.

    Наркокурьер осужден на 10 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества и наркотиков.

    Ранее замглавы МВД России Игорь Зубов заявил, что граждане Украины стали главными распространителями синтетических наркотиков в России.

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