наверх
26.02.201810:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Южная и Северная Кореи проводят переговоры за закрытыми дверями

    (обновлено: )212
    Исходя из состава участников, переговоры могут быть посвящены вопросам возобновления диалога с США и денуклеаризации Корейского полуострова по следам прозвучавшего в воскресения заявления КНДР о готовности к диалогу с США.
    Активист против Северной Кореи держит флаг Южной Кореи во время демонстрации в Сеуле
    ED JONES / AFP

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Высокопоставленная делегация Северной Кореи и чиновники высокого ранга из министерства по делам национального объединения и МИД Южной Кореи проводят переговоры за обедом в гостинице, где остановились представители КНДР, сообщила телекомпания NHK.

    Указывается, что сначала в ресторан в гостинице, где остановились представители Севера, вошла делегация КНДР во главе с заместителем председателя ЦК, заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Следом за ними в ресторан вошли заместитель министра по делам национального объединения Южной Кореи Чон Хэ Сон и специальный представитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун. Он также представляет свою страну на шестисторонних переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.

    Военнослужащие КНДР на бронетранспортере. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Мировые тренды: самые серьезные санкции для КНДР, тупик Совбеза ООН

    Исходя из состава участников, переговоры могут быть посвящены вопросам возобновления диалога с США и денуклеаризации Корейского полуострова по следам прозвучавшего в воскресения заявления КНДР о готовности к диалогу с США.

    В воскресенье президентская администрация Южной Кореи распространила сообщение, в котором говорилось о готовности северного соседа начать диалог с США. На встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином северокорейская делегация передала также свое мнение о том, что межкорейские отношения должны развиваться одновременно с отношениями между КНДР и США. На встрече президент Южной Кореи затронул вопрос о денуклеаризации КНДР, однако о реакции северокорейской делегации не сообщается.

    Реакция США, так же как и Японии, была сдержанной. США заявили о своем намерении посмотреть, насколько высказывание Северной Кореи о готовности вести диалог с США может стать первым шагом к денуклеаризации.

    Делегация Северной Кореи Ким Ён Чхолем прибыла в Южную Корею в воскресенье. Трехдневный визит приурочен к закрытию Олимпиады в Пхенчхане. Ким Ён Чхоль считается одной из ключевых фигур в деле о затоплении южнокорейского корвета "Чхонан" в 2010 году. Он также входит в список лиц, против которых введены международные санкции. Несмотря на это, южнокорейская сторона одобрила его визит в составе делегации КНДР на закрытие Олимпиады.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прорыв трубы в Харькове
    Морозы атакуют. Часть Харькова без тепла
    Как российские хоккеисты пели гимн России под музыку олимпийского гимна. Видео
    Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Павел Рудяков
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?