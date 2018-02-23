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    В мире

    Стала известна численность белорусской армии

    (обновлено: )14210
    Как уточняется, количественный состав, согласно договору об обычных вооруженных силах в Европе, составляет 46 тыс 482 военнослужащих.
    Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии во время генеральной репетиции военного парада в Минске. Архивное фото
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    КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина. Численность белорусской армии составляет 46,5 тысячи военнослужащих, сообщило ведомственное издание Минобороны Белоруссии "Белорусская военная газета".

    По данным, опубликованным на сайте издания в пятницу, "количественный состав, согласно ДОВСЕ (договор об обычных вооруженных силах в Европе)", составляет 46 482 военнослужащих. Всего в Белоруссии проживают 9,5 миллиона человек.

    На вооружении в белорусской армии находятся 1 317 танков, 1 942 боевые бронированные машины, 63 боевых самолета, 15 вертолетов, 1 079 единицы артиллерии калибра более 100 миллиметров.

    Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что после решения США о предоставлении оружия Украине подобных шагов следует ожидать от Канады и стран Европейского союза.

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